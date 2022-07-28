Источник: Могилевец подпишет контракт с узбекским «Бунедкором»

Полузащитник Павел Могилевец подпишет контракт с узбекским «Бунедкором», сообщает «Чемпионат».

По информации источника, 27-летний россиянин уже прибыл в Ташкент для подписания контракта.

Напомним, что Могилевец находится в статусе свободного агента после того, как в декабре покинул «Нижний Новгород».

В прошедшем сезоне полузащитник принял участие в восьми матчах во всех турнирах и не отметился результативными действиями.