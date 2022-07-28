Источник: Могилевец подпишет контракт с узбекским «Бунедкором»
Могилевец подпишет контракт с узбекским «Бунедкором»
Полузащитник Павел Могилевец подпишет контракт с узбекским «Бунедкором», сообщает «Чемпионат».
По информации источника, 27-летний россиянин уже прибыл в Ташкент для подписания контракта.
Напомним, что Могилевец находится в статусе свободного агента после того, как в декабре покинул «Нижний Новгород».
В прошедшем сезоне полузащитник принял участие в восьми матчах во всех турнирах и не отметился результативными действиями.
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|4
|
3
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|2
|1
|1
|0
|5-2
|4
|
4
|Зенит
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|
5
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|2
|1
|1
|0
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|4
|
6
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|
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|2
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|
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|1
|
14
|Н. Новгород
|2
|0
|1
|1
|1-4
|1
|
15
|Урал
|2
|0
|0
|2
|0-5
|0
|
16
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|2
|0
|0
|2
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|29.07
|18:00
|
Урал – Краснодар
|- : -
|30.07
|15:00
|
Факел – Динамо
|- : -
|30.07
|17:30
|
Зенит – Локомотив
|- : -
|30.07
|20:00
|
Сочи – Ахмат
|- : -
|31.07
|15:00
|
Н. Новгород – ЦСКА
|- : -
|31.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|31.07
|17:30
|
Кр. Советов – Торпедо
|- : -
|31.07
|20:00
|
Ростов – Химки
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|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|3
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|2
|
|
Николай Комличенко
Ростов
|2
|П
|
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Батраз Гурциев
Оренбург
|2
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Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|2
|
|
Даниил Уткин
Ростов
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Лео Гогличидзе
Урал
|2
|1
|0
|
|
Александр Черников
Краснодар
|2
|1
|0
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|
Алексис Бека Бека
Локомотив
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|1
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