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Источник: Могилевец подпишет контракт с узбекским «Бунедкором»

Могилевец подпишет контракт с узбекским «Бунедкором»
Карен Саркисян
Корреспондент
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Полузащитник Павел Могилевец подпишет контракт с узбекским «Бунедкором», сообщает «Чемпионат».

По информации источника, 27-летний россиянин уже прибыл в Ташкент для подписания контракта.

Напомним, что Могилевец находится в статусе свободного агента после того, как в декабре покинул «Нижний Новгород».

В прошедшем сезоне полузащитник принял участие в восьми матчах во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

Источник: https://www.championat.com/football/news-4769583-eks-poluzaschitnik-zenita-mogilevec-prodolzhit-kareru-v-uzbekskom-bunyodkore.html
Павел Могилевец
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