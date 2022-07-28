ЦСКА анонсировал четыре новых трансфера

ЦСКА анонсировал четыре новых трансфера.

В опубликованном ролике глава селекционного отдела армейцев Андрей Мовсесьян листает альбом с составом команды с четырьмя пустыми слотами и держит в руках наклейки с изображениями новичков. Вместе с тем красно-синие обыграли информацию об уходе Мовсесьяна из клуба.

Ранее «СЭ» сообщал, что ЦСКА проявляет интерес к полузащитнику и капитану «Партизана» Саше Зделару. Также в числе потенциальных новичков — защитник «Интернасьонала» Мойзес Барбоза и полузащитник «Унион Эспаньолы» Виктор Мендес.

После двух туров Российской премьер-лиги (РПЛ) армейцы набрали шесть очков и занимают первое место в турнирной таблице.

В третьем туре РПЛ красно-синие в гостях сыграют против «Нижнего Новгорода». Матч состоится в воскресенье, 31 июля, и начнется в 15.00 по московскому времени.