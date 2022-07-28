Малафеев подтвердил, что сыграет в ответном ретро-матче против «Спартака»

Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал о приглашении на ответный ретро-матч против «Спартака» в Москве.

«Да, я получил приглашение от Александра Ивановича и с удовольствием согласился. Думаю, что в ближайшее время начну готовиться к игре , хотелось бы сыграть на ноль в 443-й игре за «Зенит», — сказал Малафеев «СЭ».

Матч 8-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Зенитом» состоится 4 сентября.

Первый матч легенд между «Зенитом» и «Спартаком» (2:0) прошел 8 июля на стадионе «Петровский». Встреча прошла в формате два тайма по 40 минут.