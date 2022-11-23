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Нападающий «Оренбурга» Сычевой отказался переходить в «Црвену Звезду»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Владимир Сычевой.
Фото ФК «Оренбург»

Нападающий «Оренбурга» Владимир Сычевой отказался переходить в «Црвену Звезду», сообщает «РБ Спорт».

По данным источника, сербский клуб был готов активировать опцию выкупа, прописанную в контракте 26-летнего россиянина, однако сам футболист не заинтересован в переходе в эту команду.

Сычевой выступает за «Оренбург» с июля 2021 года, в сезоне-2022/23 он забил 16 голов и сделал 2 результативных передачи в 17 матчах за команду во всех турнирах. В начале ноября форвард продлил контракт с оренбуржцами до конца декабря 2024 года.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vladimir-sy-chevoj-otkazal-tsrvene-zvezde-v-transfere/

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22%

1.79

ТБ 2.5

21%

1.59
⚽ Футбол. ЧМ
Португалия
Гана

Обе забьют - да

27%

2.30

ТБ 2.5

25%

2.00

Ф2(+1.5)

20%

1.70
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Бразилия
Сербия

ТБ 2.5

33%

1.78

Ф1(-1.5)

24%

2.40

Обе забьют - да

18%

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Владимир Сычевой
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2
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3
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4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
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7
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