Полузащитник «Оренбурга» Коваленко перешел в «Сочи»

«Оренбург» объявил о переходе полузащитника Александра Коваленко в «Сочи».

21-летний россиянин подписал контракт на четыре года. Он будет играть до 19-м номером.

Коваленко играл за «Оренбург» с лета 2024-го. Он провел за клуб 21 матч и сделал 1 голевой пас.

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