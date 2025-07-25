Махачкалинцы представили новый комплект домашней формы

Футбольный клуб «Динамо» из Махачкалы представил в социальных сетях новую форму, в которой команда будет выступать в сезоне-2025/26.

В первом туре РПЛ сезона-2025/26 махачкалинцы проиграли «Спартаку» со счетом 0:1.

Во втором туре чемпионата России «Динамо» сыграет с «Оренбургом». Матч пройдет 27 июля на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Начало игры — в 17.30 по московскому времени.