«Крылья Советов» — «Пари НН»: стали известны стартовые составы

«Крылья Советов» и «Пари НН» объявили стартовые составы перед матчем 2-го тура РПЛ. Игра пройдет в Самаре.

«Крылья Советов»: Песьяков, Печенин, Ороз, Лепский, Костанца, Божин, Бабкин, Сутормин, Хубулов, Рахманович, Раков.

«Пари НН»: Лукьянов, Александров, Кастильо, Карич, Шнапцев, Карапузов, Майга, Вешнер, Лесовой, Боселли, Грулев.

Матч начнется в 19.00 мск.