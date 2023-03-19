Полузащитник «Локомотива» Жемалетдинов оценил свое состояние после травмы

Полузащитник «Локомотива» Рифат Жемалетдинов рассказал о своем состоянии после повреждения, из-за которого он пропустил первую часть сезона.

«Рад, что смогли отыграться и победили. Это было очень важно. Как оценю свое состояние после травмы? Все нормально, постепенно набираю оптимальную игровую форму», — приводит слова Жемалетдинова «РБ Спорт».

В июне прошлого года 26-летний полузащитник получил травму ахиллова сухожилия, из-за которой пропустил весь остаток года. В матче против «Ростова» (3:1) в 18-м туре РПЛ Жемалетдинов впервые появился на поле в текущем сезоне.