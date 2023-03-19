В воскресенье, 19 марта состоится матч 20-го тура РПЛ между «Химками» и «Ростовом».

Встреча пройдет на «Арене Химки» и начнется в 14.00 по московскому времени.

«Химки» занимают 15-е место в турнирной таблице с 13 очками, «Ростов» идет на третьей строчке с 38 очками.

За онлайн-трансляцией матча можно следить на сайте «СЭ», прямая видеотрансляция будет доступна на сайте matchtv.ru по этой ссылке и на канале «Матч Премьер».