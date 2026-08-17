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Родри прилетел в Барселону перед завершением трансфера: «Быть здесь — это моя мечта»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Родри.
Фото Getty Images

Полузащитник «Манчестер Сити» Родри прилетел в Испанию для завершения трансфера в «Барселону».

Видео с прилетом 30-летнего испанца опубликовали испанские СМИ.

«Быть здесь — это моя мечта. Мы будем бороться за все титулы. С нетерпением жду возможности работать и выкладываться на полную, чтобы выиграть все. Мы будем бороться за победу в Лиге чемпионов и за каждый трофей», — приводит слова Родри инсайдер Фабрицио Романо.

Родри играл за «Манчестер Сити» с лета 2019 года. В общей сложности он провел за команду 298 матчей, забил 28 голов и сделал 32 результативные передачи.

Родри.«Барселона» — верный выбор Родри. Он даст команде баланс и спокойствие
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Родриго Эрнандес Касканте (Родри)
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