Родри прилетел в Барселону перед завершением трансфера: «Быть здесь — это моя мечта»

Полузащитник «Манчестер Сити» Родри прилетел в Испанию для завершения трансфера в «Барселону».

Видео с прилетом 30-летнего испанца опубликовали испанские СМИ.

«Быть здесь — это моя мечта. Мы будем бороться за все титулы. С нетерпением жду возможности работать и выкладываться на полную, чтобы выиграть все. Мы будем бороться за победу в Лиге чемпионов и за каждый трофей», — приводит слова Родри инсайдер Фабрицио Романо.

Родри играл за «Манчестер Сити» с лета 2019 года. В общей сложности он провел за команду 298 матчей, забил 28 голов и сделал 32 результативные передачи.