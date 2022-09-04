Жемалетдинов: «Хорошее самочувствие. Динамика восстановления положительная»

Жемалетдинов рассказал о восстановлении после травмы

Полузащитник «Локомотива» Рифат Жемалетдинов рассказал о своем самочувствии.

«Хорошее самочувствие. Динамика восстановления положительная. Да, тренируюсь в зале», — сказал Жемалетдинов.

25-летний игрок получил травму ахилла в июне во время предсезонного сбора. Ориентировочный срок восстановления Жемалетдинова составит от 7 до 9 месяцев.