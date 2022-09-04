Жемалетдинов: «Хорошее самочувствие. Динамика восстановления положительная»
Жемалетдинов рассказал о восстановлении после травмы
Полузащитник «Локомотива» Рифат Жемалетдинов рассказал о своем самочувствии.
«Хорошее самочувствие. Динамика восстановления положительная. Да, тренируюсь в зале», — сказал Жемалетдинов.
25-летний игрок получил травму ахилла в июне во время предсезонного сбора. Ориентировочный срок восстановления Жемалетдинова составит от 7 до 9 месяцев.
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|
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|8
|5
|2
|1
|17-7
|17
|
3
|Краснодар
|8
|5
|2
|1
|17-9
|17
|
4
|Динамо
|8
|4
|4
|0
|15-7
|16
|
5
|Спартак
|8
|5
|1
|2
|19-7
|16
|
6
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|8
|4
|4
|0
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|16
|
7
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|4
|1
|3
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|13
|
8
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|8
|3
|2
|3
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|11
|
9
|Локомотив
|8
|2
|3
|3
|13-15
|9
|
10
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|8
|2
|3
|3
|13-15
|9
|
11
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|8
|2
|3
|3
|9-12
|9
|
12
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|8
|3
|0
|5
|12-18
|9
|
13
|Химки
|8
|2
|1
|5
|10-16
|7
|
14
|Факел
|8
|0
|4
|4
|10-19
|4
|
15
|Торпедо
|8
|0
|1
|7
|4-19
|1
|
16
|Урал
|8
|0
|1
|7
|2-17
|1
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|3.09
|13:00
|
Оренбург – Химки
|3 : 1
|3.09
|15:00
|
Н. Новгород – Факел
|3 : 1
|3.09
|18:30
|
Краснодар – Сочи
|2 : 1
|3.09
|20:30
|
Динамо – Урал
|2 : 1
|4.09
|15:00
|
Кр. Советов – ЦСКА
|0 : 1
|4.09
|17:30
|
Локомотив – Ахмат
|1 : 2
|4.09
|20:00
|
Спартак – Зенит
|1 : 2
|5.09
|20:00
|
Торпедо – Ростов
|0 : 1
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Ассистенты
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|Г
|
|
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Спартак
|7
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|7
|
|
Кристиан Нобоа
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|6
|П
|
|
Хесус Мануэль Медина
ЦСКА
|4
|
|
Александр Соболев
Спартак
|4
|
|
Михайло Баньяц
Краснодар
|3
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|К
|Ж
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|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|7
|1
|2
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|2
|1
|1
|
|
Марк Мампасси
Локомотив
|3
|1
|1
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