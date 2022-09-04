«Локомотив» — «Ахмат»: Конате открыл счет на 3-й минуте матча

Нападающий «Ахмата» Мохамед Конате открыл счет в матче 8-го тура РПЛ против «Локомотива». Он отличился на 3-й минуте встречи — 1:0.

Форвард получил мяч в штрафной, ловко его обработал и точно пробил в угол ворот.

ВАР просматривал эпизод на возможное нарушение правил со стороны игроков грозненцев, но взятие ворот было засчитано.