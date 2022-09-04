«Локомотив» — «Ахмат»: Конате открыл счет на 3-й минуте матча
Нападающий «Ахмата» Мохамед Конате открыл счет в матче 8-го тура РПЛ против «Локомотива». Он отличился на 3-й минуте встречи — 1:0.
Форвард получил мяч в штрафной, ловко его обработал и точно пробил в угол ворот.
ВАР просматривал эпизод на возможное нарушение правил со стороны игроков грозненцев, но взятие ворот было засчитано.
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|
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|Краснодар
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|5
|2
|1
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|17
|
4
|Динамо
|8
|4
|4
|0
|15-7
|16
|
5
|Спартак
|8
|5
|1
|2
|19-7
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|
6
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|4
|4
|0
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|16
|
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|4
|1
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|
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|3
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|
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|8
|2
|3
|3
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|9
|
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|8
|2
|3
|3
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|5
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|
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|8
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|4
|4
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|4
|
15
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|8
|0
|1
|7
|4-19
|1
|
16
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|8
|0
|1
|7
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|3.09
|13:00
|
Оренбург – Химки
|3 : 1
|3.09
|15:00
|
Н. Новгород – Факел
|3 : 1
|3.09
|18:30
|
Краснодар – Сочи
|2 : 1
|3.09
|20:30
|
Динамо – Урал
|2 : 1
|4.09
|15:00
|
Кр. Советов – ЦСКА
|0 : 1
|4.09
|17:30
|
Локомотив – Ахмат
|1 : 2
|4.09
|20:00
|
Спартак – Зенит
|1 : 2
|5.09
|20:00
|
Торпедо – Ростов
|0 : 1
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Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|7
|
|
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Краснодар
|7
|
|
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Сочи
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|П
|
|
Хесус Мануэль Медина
ЦСКА
|4
|
|
Александр Соболев
Спартак
|4
|
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Краснодар
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|
Дмитрий Баринов
Локомотив
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|1
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Торпедо М
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|1
|
|
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Локомотив
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|1
|1
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