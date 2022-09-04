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4 сентября, 17:09

Веденеев: «Зенит» сейчас не в оптимальном состоянии, так что в Москве должна быть ничья»

Веденеев считает, что матч «Спартак» - «Зенит» закончится вничью
Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Бывший защитник «Зенита» Сергей Веденеев поделился ожиданиями от предстоящего матча команды со «Спартаком» в 8-м туре РПЛ.

«Я уже как-то говорил о том, что команды, в которых работают иностранные тренеры, никогда не играют от обороны. Сейчас в «Спартаке» нет защитников, которые «косячили», так что нет и боязни, что много пропустят. Поэтому красно-белые пойдут вперед, игра должна быть обоюдоострая. А если кто-то забьет быстрый гол, то будет еще интереснее. Вообще я думаю, что должна быть ничья, потому что «Зенит» сейчас не в оптимальном состоянии и не в оптимальном составе», — приводит слова Веденеева «РБ Спорт».

Матч «Спартак» — «Зенит» пройдет 4 сентября и начнется в 20.00 (мск). Петербуржцы с 17 очками лидируют в турнирной таблице, у красно-белых на счету 16 очков.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sergej-vedeneev-zenit-sejchas-ne-v-optimal-nom-sostoyanii-tak-chto-v-moskve-dolzhna-by-t-nich-ya/
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Сергей Веденеев
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 8 6 2 0 19-3 20
2
 ЦСКА 8 5 2 1 17-7 17
3
 Краснодар 8 5 2 1 17-9 17
4
 Динамо 8 4 4 0 15-7 16
5
 Спартак 8 5 1 2 19-7 16
6
 Ростов 8 4 4 0 13-9 16
7
 Сочи 8 4 1 3 14-14 13
8
 Ахмат 8 3 2 3 12-12 11
9
 Локомотив 8 2 3 3 13-15 9
10
 Н. Новгород 8 2 3 3 13-15 9
11
 Кр. Советов 8 2 3 3 9-12 9
12
 Оренбург 8 3 0 5 12-18 9
13
 Химки 8 2 1 5 10-16 7
14
 Факел 8 0 4 4 10-19 4
15
 Торпедо 8 0 1 7 4-19 1
16
 Урал 8 0 1 7 2-17 1
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3.09 13:00
Оренбург – Химки
 3 : 1
3.09 15:00
Н. Новгород – Факел
 3 : 1
3.09 18:30
Краснодар – Сочи
 2 : 1
3.09 20:30
Динамо – Урал
 2 : 1
4.09 15:00
Кр. Советов – ЦСКА
 0 : 1
4.09 17:30
Локомотив – Ахмат
 1 : 2
4.09 20:00
Спартак – Зенит
 1 : 2
5.09 20:00
Торпедо – Ростов
 0 : 1
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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 7
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 7
Кристиан Нобоа

Кристиан Нобоа

Сочи

 6
П
Хесус Мануэль Медина

Хесус Мануэль Медина

ЦСКА

 4
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 4
Михайло Баньяц

Михайло Баньяц

Краснодар

 3
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 7 1 2
Илья Кутепов

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Торпедо М

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Локомотив

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