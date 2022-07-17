Полузащитник «Локомотива» Джирано Керк прокомментировал матч 1-го тура РПЛ против «Нижнего Новгорода» (1:1).

«Что я думаю об этой игре? Сыграли вничью, вот и все. Пенальти в конце игры? Неоднозначный момент», — сказал Керк.

Ранее председатель совета директоров «Локомотива» Александр Плутник назвал слабым судейство в матче с «Нижним Новгородом».

В следующем туре «Локомотив» примет на своем поле «Ростов». «Нижний Новгород» на выезде сыграет с «Химками». Оба матча пройдут 24 июля.