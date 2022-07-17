Плутник назвал слабым судейство в матче «Локомотива» и «Нижнего Новгорода»

Председатель совета директоров «Локомотива» Александр Плутник поделился мнением о матче 1-го тура РПЛ против «Нижнего Новгорода» (1:1).

«Слабое судейство. Так как сегодня не судят в современных чемпионатах. Нужно ли Каманцеву подавать в отставку? Это не ко мне вопросы. «Нижний Новгород» нужно обыгрывать в любом случае, конечно же, это наши проблемы», — сказал Плутник.

В матче 1-го тура РПЛ «Локомотив» — «Нижний Новгоров» в первом тайме с поля был удален нападающий нижегородской команды Тимур Сулейманов

В следующем туре «Локо» примет на своем поле «Ростов». «Нижний Новгород» на выезде сыграет с «Химками». Оба матча пройдут 24 июля.