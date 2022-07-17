Цорн охарактеризовал футболиста Ивана Игнатьева

Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн охарактеризовал футболиста Ивана Игнатьева.

— У нас стабильный костяк команды, хорошая атмосфера внутри команды. Поэтому к каждому трассеру мы относимся детально. Если подпишем Игнатьева, будут ли еще игроки на вход в линию атаки? Посмотрим.

— Вы говорили, что будут какие-то дополнительные дисциплинарные пункты в контракте.

— Мы максимально обезопасим клуб с точки зрения дисциплины. Но я не вижу, что с этим будут проблемы, судя по тому, как он себя показывает. Я с ним познакомился в 23, он уже не совсем молодой футболист. Думаю, что он будет себя вести по-спортивному.