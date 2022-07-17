«Краснодар» — «Факел»: хозяева ведут в счете после первого тайма

«Краснодар» дома обыгрывает «Факел» после первого тайма матча 1-го тура РПЛ — 2:1.

В начале встречи счет открыли гости благодаря удару Аслана Дашаева.

На 24-й минуте матча «Краснодар» отыгрался благодаря голу Алексея Ионова. На 40-й минуте Эдуард Сперцян ударом со штрафного вывел хозяев вперед.

На 45-й минуте Джон Кордоба не реализовал пенальти. Судья Карасев указал на точку после попадания мяча в руку защитнику Василию Черову после удара Олакунле Олусегуна. Арбитр использовал помощь ВАР.