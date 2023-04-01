Баринов: «То, что я смог сыграть против «Пари НН», заслуга массажиста Семакина. Гол посвящаю ему»

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов прокомментировал свой гол в ворота «Пари НН» (4:0) в матче 21-го тура РПЛ.

«В среду я вернулся в Баковку из расположения сборной с небольшим мышечным дискомфортом, мешающим полноценно тренироваться. Наш массажист Сергей Семакин смог поставить меня на ноги всего за три дня. То, что я смог сыграть в сегодняшнем матче, его заслуга. Этот гол посвящаю ему.

Это важная история о незаметных героях-профессионалах нашей команды, в том числе благодаря которым добываются победы. Мы все хотим выразить специалистам свою благодарность за их работу. Спасибо!» — приводит слова Баринова пресс-служба клуба.

«Локомотив» занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков в 21 матче. В 22-м туре команда дома сыграет с «Зенитом».