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Сегодня, 21:28

Семак о победе над «Уралом»: «Провели хороший матч в плане движения, борьбы»

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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу над «Уралом» (2:0) в матче 21-го тура РПЛ.

— Победа очень редко, когда дается легко. Сейчас такой день, когда хорошая команда нам противостояла, — передает слова Семака корреспондент «СЭ» Георгий Горностаев. — Провели хороший матч в плане движения, борьбы. Нужно забивать раньше, не важно, как ты играешь, сколько создаешь моменты. В целом, я игрой доволен против хорошо организованной крепкой команды. Команда крепкая во всех аспектах. То, что хотели увидеть, мы увидели. Рад за ребят, которые вышли и заслуженно победили.

— Почему сегодня в опорной зоне играл Вендел, а не Дуглас Сантос?

— Что касается Дугласа, он нам нужен слева и в центре. В последнем матче в центре с ЦСКА он сыграл не так уверенно, как хотелось бы. Мы его дергаем с той позиции, где он привык играть. Сыграл там Далер, он хорошо двигается, ему привычно играть в той позиции, много пространства. Вендел хорошо контролирует мяч, играет хорошо в этой позиции. У нас нет яркого сменщика Барриоса, все зависит от состояния игроков, соперника и задачи.

— Первую замену вы провели на 70-й минуте, почему не раньше? Ведь все игроки атаки были готовы сегодня.

— Мы играли хорошо, создавали моменты, но не хватило забитого мяча. Матео Кассьерра действует достаточно полезно, но к сожалению, для нападающего важно в плане уверенности забивать мячи. Плюс вы знаете, что Ваня Сергеев пропустил практически три недели. 20-30 минут сегодня — это то время, которое он мог сыграть. Другие атакующие позиции — Андрей Мостовой хорошо двигался, Малком хорошо двигался. Замены были, чтобы немного изменить игру, дать Малкому немного свободнее перемещаться с выходом Мантуана. Что касается Вани, то тут замена по позиции.

— В первом тайме «Зенит» играл несколько однообразно, большинство атак шло через левый фланг. Почему корректировки были внесены только в перерыве? Тогда и игра стала интереснее, голы пришли даже с другой стороны. В первом тайме все ожидали, что усилия Клаудиньо и левого фланга принесут результат.

— Как раз у нас один гол пришел с одного фланга, другой — с другого фланга. Поэтому касаемо крена на левый фланг в первом тайме, то естественно, здесь позиция того же Клаудиньо, который чаще принимал между линиями. Далер был чуть выше, он искал момент с другого фланга, свободные зоны, которые были. Их было очень мало, «Урал» оборонялся очень низко. Тем не менее, несмотря на то, что крен был в одну сторону, и первый тайм был хорош в нашем исполнении на мой взгляд. Были хорошие подходы, моменты, не хватало только забитых мячей. Не думаю, что во втором играли лучше, чем в первом. Это тот матч, где на протяжении всей игры, за исключением концовки, когда «Уралу» нечего было терять, они шли большими силами в атаку. Тем не менее, на протяжении всего матча мы достаточно уверенно контролировали ход игры.

Сергей Семак
Футбол
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ФК Зенит
ФК Урал
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