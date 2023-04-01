Семак о победе над «Уралом»: «Провели хороший матч в плане движения, борьбы»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу над «Уралом» (2:0) в матче 21-го тура РПЛ.
— Победа очень редко, когда дается легко. Сейчас такой день, когда хорошая команда нам противостояла, — передает слова Семака корреспондент «СЭ» Георгий Горностаев. — Провели хороший матч в плане движения, борьбы. Нужно забивать раньше, не важно, как ты играешь, сколько создаешь моменты. В целом, я игрой доволен против хорошо организованной крепкой команды. Команда крепкая во всех аспектах. То, что хотели увидеть, мы увидели. Рад за ребят, которые вышли и заслуженно победили.
— Почему сегодня в опорной зоне играл Вендел, а не Дуглас Сантос?
— Что касается Дугласа, он нам нужен слева и в центре. В последнем матче в центре с ЦСКА он сыграл не так уверенно, как хотелось бы. Мы его дергаем с той позиции, где он привык играть. Сыграл там Далер, он хорошо двигается, ему привычно играть в той позиции, много пространства. Вендел хорошо контролирует мяч, играет хорошо в этой позиции. У нас нет яркого сменщика Барриоса, все зависит от состояния игроков, соперника и задачи.
— Первую замену вы провели на 70-й минуте, почему не раньше? Ведь все игроки атаки были готовы сегодня.
— Мы играли хорошо, создавали моменты, но не хватило забитого мяча. Матео Кассьерра действует достаточно полезно, но к сожалению, для нападающего важно в плане уверенности забивать мячи. Плюс вы знаете, что Ваня Сергеев пропустил практически три недели. 20-30 минут сегодня — это то время, которое он мог сыграть. Другие атакующие позиции — Андрей Мостовой хорошо двигался, Малком хорошо двигался. Замены были, чтобы немного изменить игру, дать Малкому немного свободнее перемещаться с выходом Мантуана. Что касается Вани, то тут замена по позиции.
— В первом тайме «Зенит» играл несколько однообразно, большинство атак шло через левый фланг. Почему корректировки были внесены только в перерыве? Тогда и игра стала интереснее, голы пришли даже с другой стороны. В первом тайме все ожидали, что усилия Клаудиньо и левого фланга принесут результат.
— Как раз у нас один гол пришел с одного фланга, другой — с другого фланга. Поэтому касаемо крена на левый фланг в первом тайме, то естественно, здесь позиция того же Клаудиньо, который чаще принимал между линиями. Далер был чуть выше, он искал момент с другого фланга, свободные зоны, которые были. Их было очень мало, «Урал» оборонялся очень низко. Тем не менее, несмотря на то, что крен был в одну сторону, и первый тайм был хорош в нашем исполнении на мой взгляд. Были хорошие подходы, моменты, не хватало только забитых мячей. Не думаю, что во втором играли лучше, чем в первом. Это тот матч, где на протяжении всей игры, за исключением концовки, когда «Уралу» нечего было терять, они шли большими силами в атаку. Тем не менее, на протяжении всего матча мы достаточно уверенно контролировали ход игры.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|21
|16
|3
|2
|55-10
|51
|
2
|Ростов
|20
|12
|5
|3
|36-27
|41
|
3
|Спартак
|21
|12
|5
|4
|45-24
|41
|
4
|Динамо
|21
|10
|5
|6
|36-26
|35
|
5
|ЦСКА
|20
|10
|5
|5
|35-20
|35
|
6
|Ахмат
|21
|10
|3
|8
|31-29
|33
|
7
|Оренбург
|20
|10
|1
|9
|40-40
|31
|
8
|Сочи
|21
|9
|4
|8
|31-39
|31
|
9
|Краснодар
|20
|8
|5
|7
|38-35
|29
|
10
|Урал
|21
|7
|4
|10
|24-33
|25
|
11
|Локомотив
|21
|7
|4
|10
|31-37
|25
|
12
|Кр. Советов
|20
|5
|5
|10
|20-31
|20
|
13
|Пари НН
|21
|5
|4
|12
|23-41
|19
|
14
|Факел
|20
|2
|11
|7
|27-37
|17
|
15
|Химки
|20
|3
|4
|13
|19-41
|13
|
16
|Торпедо
|20
|2
|4
|14
|12-33
|10
|1.04
|14:00
|
Динамо – Сочи
|0 : 2
|1.04
|14:00
|
Пари НН – Локомотив
|0 : 4
|1.04
|16:30
|
Спартак – Ахмат
|0 : 0
|1.04
|19:00
|
Зенит – Урал
|2 : 0
|2.04
|14:00
|
Кр. Советов – Оренбург
|- : -
|2.04
|14:00
|
Химки – Краснодар
|- : -
|2.04
|16:30
|
Факел – ЦСКА
|- : -
|2.04
|19:00
|
Ростов – Торпедо
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|11
|1
|1
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|8
|1
|4
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|19
|1
|4