Тренер «Урала» Ермакович — о поражении от «Зенита»: «В концовке не хватило свежести и сил»

Тренер «Урала» Александр Ермакович прокомментировал поражение от «Зенита» (0:2) в матче 21-го тура РПЛ.

— Очень сложная игра получилась, но другой она и не могла быть, ведь это «Зенит», чемпион страны. Мы хотели уехать не с нулем очков, хотели приобрести что-то, но в концовке не хватило свежести и сил, вследствие этого потеря концентрации и пропущенные мячи.

— Что с Бикфалви?

— У него есть небольшие проблемы. Понятно, что он не в оптимальной форме, и мы решили не рисковать его здоровьем, чтоб он готовился к следующей игре.

«Зенит» набрал 51 очко и занимает первое место в турнирной таблице РПЛ. «Урал» находится на 10-й строчке (25).