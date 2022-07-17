Полузащитник «Локомотива» Бека-Бека заявил, что не собирается покидать московский клуб

Полузащитник «Локомотива» Алексис Бека-Бека заявил, что не собирается покидать московский клуб.

— Остаешься ли ты до конца сезона в «Локомотиве»?

— Все очень спокойно. Я молодой игрок, чувствую себя более, чем нормально. Чувствую себя как в своей тарелке. Начался чемпионат, я должен прогрессировать. Внимательно слушаю своих тренеров, также слушаю совета и подсказки своих товарищей по игре, поэтому чувствую себя нормально. Самая главная задача сейчас — прогрессировать. Что касается самоотдачи, лично у меня к себе нет никаких нареканий. Сейчас очень важна удача и важно выигрывать.