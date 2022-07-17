«Краснодар» — «Факел»: Ионов сравнял счет в матче

Полузащитник «Краснодара» Алексей Ионов сравнял счет в матче 1-го тура РПЛ против «Факела». Полузащитник забил на 24-й минуте матча — 1:1.

Ионов принял мяч перед штрафной «Факела» и ударом в левый от себя угол поразил ворота соперника.