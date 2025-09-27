Карпукас о победе над «Рубином»: «Скучал по этому ощущению. Может, воздалось»

Полузащитник «Локомотива» Артем Карпукас прокомментировал «СЭ» победу над «Рубином» (1:0) в матче 10-го тура чемпионата России.

«Скучал по ощущению победы. Хорошо, что все получилось. Где-то мы теряли очки, где-то закономерные ничьи. Может, воздалось. Посмотрим, как будет дальше. Судейство? Главное, чтобы не было роковых ошибок. А так, все ошибаются», — сказал Карпукас «СЭ».

«Локомотив» (20 очков) прервал 5-матчевую серию без побед в РПЛ и поднялся на первое место в лиге. «Рубин» (15) остается седьмым в турнирной таблице.