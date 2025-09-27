«Зенит» — «Оренбург»: Кассьерра и Ду Кейрос сыграют с первых минут, Соболев — в запасе

Стали известны стартовые составы на матч между «Зенитом» и «Оренбургом» в 10-м туре РПЛ.

Игра пройдет на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. Начало — в 19.30 по московскому времени.

Полузащитник гостей Ду Кейрос, арендованный у «Зенита», выйдет на поле с первых минут.

«Зенит»: Д.Адамов, Дуглас Сантос, Алип, Нино, Мантуан, Барриос, Вендел, Педро, Глушенков, Луис Энрике, Кассьерра.

Запасные: Кержаков, Латышонок, Горшков, Дркушич, А.Адамов, Эракович, Вега, Мостовой, Ерохин, Соболев, Лусиано, Шилов.

«Оренбург»: Овсянников, Муфи, Ценов, Зотов, Касимов, Чичинадзе, Оганесян, Томпсон, Бубанья, Ду Кейрос, Савельев.

Запасные: Сысуев, Поройков, Хотулев, Татаев, Камилов, Жезус, Рыбчинский, Горелов, Гузина, Болотов, Ревазов, Игнатьев.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.