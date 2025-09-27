Воробьев о стоимости Батракова: «Выросла, теперь три с половиной мешка картошки»

Нападающий «Локомотива» Дмитрий Воробьев в разговоре с «СЭ» иронично оценил новости о трансферной стоимости полузащитника Алексея Батракова.

«Цена Батракова выросла? На полмешка. Теперь его стоимость три с половиной мешка картошки», — сказал Воробьев «СЭ».

Ранее Воробьев иронично оценивал новости о трансферной стоимости Алексея Батракова и называл цену игрока в три мешка картошки. Портал Transfermarkt оценивает стоимость хавбека «Локо» в 23 миллиона евро.