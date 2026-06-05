В «Спартаке» отреагировали на слухи об уходе Барко: «Отрезанные от утечки из клуба люди что-то выдумывают»

Генеральный директор московского «Спартака» Сергей Некрасов в беседе с журналистами в кулуарах ПМЭФ-26 отреагировал на информацию о возможном уходе из команды аргентинского полузащитника Эсекьеля Барко.

— Сергей Юрьевич, всех болельщиков «Спартака» интересует главный вопрос: что с Барко?

— С ним все хорошо.

— Он останется в команде?

— Я уже много раз отвечал на этот вопрос. Когда будут новости, мы сообщим.

— Каждый день появляются слухи...

— Ну так не читайте слухи. Есть люди, которые, скажем так, отрезаны от утечки информации из клуба. И они что-то выдумывают. Вот и все.

Барко перешел в «Спартак» из аргентинского «Ривер Плейт» летом 2024 года, подписав трехлетний контракт. За два сезона футболист стал лидером команды, в мае 2026 года выиграв с ней Кубок России. По информации российских и зарубежных СМИ, летом 27-летний Барко может покинуть российский клуб. Интерес к игроку проявляют клубы из Аргентины и Бразилии.