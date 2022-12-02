Полузащитник «Крыльев Советов» Сергей Пиняев в интервью «СЭ» ответил на вопрос о возможном отъезде в Европу.

— Еще со времен стажировок в «МЮ» все говорят о твоем отъезде в Европу. Было ли хоть одно реальное предложение?

—Мне 2 ноября только исполнилось 18 лет — до этого я не мог никуда уехать. Плюс трансферное окно закрыто. Соответственно никакой конкретики не было и быть не могло.

— Ты видишь себя в будущем в Европе?

— Да. Считаю, что в состоянии играть в любом чемпионате. Многие говорят, что итальянская лига скучная: перебор с тактикой, много схем. Но мы видим, как туда уехал Хвича и показывает себя лучше остальных. Саша Головин и Леша Миранчук тоже проявляют себя в Европе.

Про конкретный клуб я никогда не думал — готов играть везде. Но в идеале хотел бы оказаться в клубе уровня Лиги чемпионов.

Весь вопрос в том, как я там адаптируюсь. Везде же своя специфика: где-то нужно быть мощнее, где-то — мобильнее. Но я не вижу в этом проблемы.