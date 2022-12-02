Полузащитник «Крыльев Советов» Сергей Пиняев в интервью «СЭ» рассказал о своем будущем.

— Летом писали, что тобой интересовался «Локомотив». Был ли у тебя какой-то разговор с представителями клуба?

— Здоровался с ребятами оттуда, когда играли с «Локомотивом», ха-ха! Если серьезно, то я занимаюсь своим делом — играю в футбол. У меня есть агент, который тоже занимается своим делом. А лично у меня никаких контактов не было.

— Но ты чувствуешь, что готов играть в топ-клубе РПЛ?

— Сейчас я футболист «Крыльев Советов». А глобально... Посмотрим. На возраст и опыт смотреть не нужно — все это можно компенсировать активностью на поле. Я выхожу в основе команды премьер-лиги, играю...

— Каким ты видишь следующий шаг в карьере?

— Во время сезона о таких вещах не думаю — прикину в отпуске. Меня посещали определенные мысли о будущем, но я бы не хотел сейчас о них говорить.