Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Р§Рњ 2022
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 10:00

Пиняев: «В Европе легко точно не будет. Важно, чтобы был порядок в голове»

Пиняев рассказал, как российским футболистам избежать проблем с адаптацией в Европе
Владимир Пушкарев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Полузащитник «Крыльев Советов» Сергей Пиняев в интервью «СЭ» рассказал, как российским футболистам избежать проблем с адаптацией в Европе.

— Как избежать проблем с адаптацией?

— Необходимо, чтобы был порядок в голове. Надо не бояться, находить для себя мотивацию. Если ты переходишь в европейский клуб, то должен понимать, куда ты идешь и зачем. И четко осознавать, что легко точно не будет. Все время нужно в чем-то прибавлять.

Думаю, для меня не было бы проблемой адаптироваться в Европе. Я знаю английский язык, знаю, как там обстоят дела в быту. Меня бы не испугала возможность оказаться в Европе.

— Ты сказал про клуб уровня ЛЧ. Допустим, тебя позовет команда, которая борется за выживание.

— Я бы подумал. Сейчас не готов сказать, сорвался бы сразу или нет. Но задумался бы точно.

Сергей Пиняев (в&nbsp;центре). «Моя цель — европейский клуб уровня Лиги чемпионов». Интервью Сергея Пиняева

Сергей Пиняев
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Почему я должен с этими так, а с теми — так». Как русский арбитр Карасев не преклонил колено
Большунов выиграл первую гонку в сезоне. У биатлонистов снова переносы
Марочко заявил о панике офицеров ВСУ из-за отсутствия приказа покинуть Артемовск
Украинские беженцы пожаловались на условия жизни на круизном лайнере
Reuters сообщило о планах Airbus полностью отказаться от титана из России
Как получить грант
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
Пиняев высказался о возможном уходе Осинькина из «Крыльев Советов»
Пиняев рассказал о совете Осинькина, который никогда не забудет
Пиняев — о повышенном внимании СМИ: «Это нужно тем, кто делает на мне рейтинги»
Пиняев — об отъезде в Европу: «Считаю, что в состоянии играть в любом чемпионате»
Пиняев ответил на вопрос, следит ли он за матчами «Манчестер Юнайтед»
«Рад был бы поиграть в России. И хочу выступить на четвертом чемпионате мира». Интервью Ельцина из Коста-Рики
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Пиняев: «В Европе легко точно не будет. Важно, чтобы был порядок в голове»

Пиняев рассказал о совете Осинькина, который никогда не забудет
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости