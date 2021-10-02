Полузащитник «Крыльев Советов» Ежов: «Против хороших легионеров ничего не имею, но тут далеко не все такие»
Полузащитник «Крыльев Советов» Роман Ежов рассказал, как относится к возможному изменению лимита на легионеров в российском футболе.
— Расскажите про свою команду. Она многим симпатична из-за того, что играют молодые ребята.
— Здорово, что все молодые. Я считаю, что мы развиваем российский футбол. Пусть лучше русские молодые играют, чем приезжают какие-то непонятные легионеры. Мы за Россию играем.
— А как вы относитесь к лимиту?
— Есть разные легионеры. Против хороших легионеров ничего не имею, но тут далеко не все такие.
— Хорошие — это какие?
— Хорошего уровня. Например, в «Зените». Они помогают биться российским командам в Лиге чемпионов.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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