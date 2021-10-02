Полузащитник «Крыльев Советов» Ежов: «Против хороших легионеров ничего не имею, но тут далеко не все такие»

Полузащитник «Крыльев Советов» Роман Ежов рассказал, как относится к возможному изменению лимита на легионеров в российском футболе.

— Расскажите про свою команду. Она многим симпатична из-за того, что играют молодые ребята.

— Здорово, что все молодые. Я считаю, что мы развиваем российский футбол. Пусть лучше русские молодые играют, чем приезжают какие-то непонятные легионеры. Мы за Россию играем.

— А как вы относитесь к лимиту?

— Есть разные легионеры. Против хороших легионеров ничего не имею, но тут далеко не все такие.

— Хорошие — это какие?

— Хорошего уровня. Например, в «Зените». Они помогают биться российским командам в Лиге чемпионов.