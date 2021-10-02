Сергеев назвал тяжелым матч «Крыльев Советов» с «Динамо»

Нападающий «Крыльев Советов» Иван Сергеев прокомментировал результат матча 10-го тура Тинькофф РПЛ против «Динамо» (1:0).

«Тяжелая игра с хорошим соперником, на хорошем стадионе. Вторая выездная игра. Сегодня на поле были две молодые команды с атакующим футболом. Мы, наверное, сегодня больше играли в контратаку. Дотерпели до конца, выиграли.

Если есть вариант отдать передачу пяткой, то так и делаем. Все для болельщиков. Все хотят видеть красивый футбол. Мы играем короткие и средние передачи — это заслуга нашего тренера. Он поставил нам комбинационный футбол. Сегодняшнюю голевую передачу я видел. Получилось, что Ежов выбегал один в один. Мне оставалось только покатить. Получился хороший гол. Поздравляю Рому. Будем готовиться сейчас к «Нижнему Новгороду», — сказал Сергеев.

Единственный мяч забил Роман Ежов. Самарский клуб набрал 13 очков и поднялся на десятое место в турнирной таблице чемпионата России.