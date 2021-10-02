Ежов не считает сенсацией победу «Крыльев Советов» в матче с «Динамо»

Полузащитник «Крыльев Советов» Роман Ежов прокомментировал результат матча 10-го тура Тинькофф РПЛ против «Динамо» (1:0).

— Почему наша победа — сенсация? Мы уже недавно обыгрывали их. Довольно уверенно, я считаю. Равные команды. Шансы были 50 на 50. Они борются за чемпионство? Может, мы тоже за чемпионство будем бороться!

— Расскажите про свой гол.

— Отмечу классный пас Вани (Сергеева). Очень удобно было. Мне надо было просто покинуть мяч и пробить.

— Сегодня опять чуть было не поставили пенальти в ваши ворота. В прошлом туре была история с Дзюбой. Какая ваша реакция?

— Это сложно обсуждать. Это не наша работа. Тренерский штаб может подать какие-то апелляции. Наше дело — играть в футбол. Если бы поставили — приняли бы это. Это решение судьи. Видел, что эпизод с Дзюбой признали ошибочным, только толку? Очки уже не вернешь. Максимум, судью могут наказать, — сказал Ежов.

Ежов забил единственный мяч на 23-й минуте. Самарский клуб набрал 13 очков и поднялся на десятое место. У «Динамо» 19 очков и вторая позиция.