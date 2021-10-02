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Ежов не считает сенсацией победу «Крыльев Советов» в матче с «Динамо»

19:12
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Полузащитник «Крыльев Советов» Роман Ежов прокомментировал результат матча 10-го тура Тинькофф РПЛ против «Динамо» (1:0).

— Почему наша победа — сенсация? Мы уже недавно обыгрывали их. Довольно уверенно, я считаю. Равные команды. Шансы были 50 на 50. Они борются за чемпионство? Может, мы тоже за чемпионство будем бороться!

— Расскажите про свой гол.

— Отмечу классный пас Вани (Сергеева). Очень удобно было. Мне надо было просто покинуть мяч и пробить. 

— Сегодня опять чуть было не поставили пенальти в ваши ворота. В прошлом туре была история с Дзюбой. Какая ваша реакция?

— Это сложно обсуждать. Это не наша работа. Тренерский штаб может подать какие-то апелляции. Наше дело — играть в футбол. Если бы поставили — приняли бы это. Это решение судьи. Видел, что эпизод с Дзюбой признали ошибочным, только толку? Очки уже не вернешь. Максимум, судью могут наказать, — сказал Ежов.

Ежов забил единственный мяч на 23-й минуте. Самарский клуб набрал 13 очков и поднялся на десятое место. У «Динамо» 19 очков и вторая позиция.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
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  • TopPari
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  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
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  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА 0
Краснодар 0
Перерыв

Обе забьют - да

29%

1.68

ТБ 2.5

23%

1.83

П1

17%

2.45
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит
Сочи

П1

32%

1.38

Ф1 (-1)

25%

1.67

ИТБ1 (1.5)

19%

1.51
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Ахмат
Спартак

ТБ 2.0

26%

1.46

1X

19%

1.72

Обе забьют - да

15%

1.77

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