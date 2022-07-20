РПЛ подала иск к латиноамериканскому каналу на 13,2 миллиона рублей из-за задолженности за показ матчей

РПЛ подала иск к латиноамериканскому каналу GOL TV с требованием оплатить задолженность за показ матчей лиги в сезоне-2021/22.

«Российская премьер-лига действительно подала исковое заявление в Арбитражный суд г. Москвы, требуя от компании GOL TV Latinamerica S.A. выплатить 13,2 миллиона рублей, которые та задолжала лиге за показ матчей РПЛ в сезоне 2021/2022», — сообщает пресс-служба премьер-лиги.

Заявление от РПЛ в арбитражный суд Москвы поступило 19 июля. Дата первого заседания по делу пока не назначена.