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РПЛ подала иск к латиноамериканскому каналу на 13,2 миллиона рублей из-за задолженности за показ матчей

Иван Торопцев
Корреспондент
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РПЛ подала иск к латиноамериканскому каналу GOL TV с требованием оплатить задолженность за показ матчей лиги в сезоне-2021/22.

«Российская премьер-лига действительно подала исковое заявление в Арбитражный суд г. Москвы, требуя от компании GOL TV Latinamerica S.A. выплатить 13,2 миллиона рублей, которые та задолжала лиге за показ матчей РПЛ в сезоне 2021/2022», — сообщает пресс-служба премьер-лиги.

Заявление от РПЛ в арбитражный суд Москвы поступило 19 июля. Дата первого заседания по делу пока не назначена.

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10
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 Локомотив 1 0 1 0 1-1 1
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13
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