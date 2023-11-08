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Сегодня, 10:36

Полузащитник «Краснодара» Кади охарактеризовал жизнь в России

Руслан Минаев
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Полузащитник «Краснодара» Кади поделился мнением о жизни в России. По словам бразильца, его адаптация в стране проходит спокойно.

«Какими словами я бы мог охарактеризовать Россию? Холодная. (Смеется) Но это страна с культурой, которой нет больше нигде, — цитирует Кади РИА «Новости Спорт». — Адаптация проходит достаточно спокойно. Но нынешние холода все усложняют, особенно в Москве. В Краснодаре не так холодно, но здесь, когда выезжаем на тренировки, температура переносится не просто».

Кади добавил, что из национальных блюд ему больше всего нравятся блины с творогом.

Источник: РИА
ФК Краснодар
Кади Боржес
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 14 9 4 1 23-9 31
2
 Зенит 14 9 2 3 29-13 29
3
 ЦСКА 14 6 6 2 26-19 24
4
 Кр. Советов 14 6 4 4 28-20 22
5
 Динамо 14 5 7 2 22-19 22
6
 Спартак 14 6 3 5 19-21 21
7
 Локомотив 14 5 6 3 19-18 21
8
 Пари НН 14 6 2 6 14-14 20
9
 Рубин 14 5 4 5 13-20 19
10
 Факел 14 5 3 6 13-16 18
11
 Ростов 14 4 5 5 22-25 17
12
 Урал 14 4 4 6 14-21 16
13
 Оренбург 14 3 4 7 16-22 13
14
 Ахмат 14 3 3 8 14-19 12
15
 Балтика 14 3 2 9 12-21 11
16
 Сочи 14 3 1 10 16-23 10
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11.11 14:00
Кр. Советов – Урал
 - : -
11.11 14:00
Факел – ЦСКА
 - : -
11.11 16:30
Локомотив – Ахмат
 - : -
11.11 19:30
Зенит – Краснодар
 - : -
12.11 14:00
Пари НН – Балтика
 - : -
12.11 16:30
Динамо – Оренбург
 - : -
12.11 19:00
Сочи – Рубин
 - : -
12.11 19:30
Спартак – Ростов
 - : -
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Матео Кассьерра

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Джон Кордоба

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Краснодар

 7
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 7
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 5
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 4
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 11 1 3
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 11 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 12 1 3
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