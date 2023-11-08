Аршавин о словах Дзюбы про «Зенит Рио-де Жанейро»: «Зенит» из Санкт-Петербурга, Ленинграда»

Бывший полузащитник «Зенита» Андрей Аршавин в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова нападающего Артема Дзюбы, который назвал команду «Зенит Рио-Де-Жанейро».

«Много легионеров? Это данность, которую надо принять. Я бы не противопоставлял город... «Зенит» из Санкт-Петербурга, Ленинграда. Много южноамериканцев в частности бразильцев, — такая тенденция, клуб выбрал такой курс. Легионеры? Они сильнее тех, кто есть. Если бы были россияне лучше, они бы играли», — сказал Аршавин «СЭ».

В марте этого года Дзюба заявил, что решил уйти из «Зенита», потому что клуб стал превращаться в «Зенит Рио-де-Жанейро».

Дзюба покинул «Зенит» по окончании сезона-2021/22 на правах свободного агента. Футболист выступал за команду из Санкт-Петербурга с июля 2015 года и четыре раза выигрывал с ней чемпионат России.