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Сегодня, 10:39

Давила рассказал, что хочет выучить русский язык

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Нападающий ЦСКА Виктор Давила рассказал, что начал учить русский язык, чтобы было легче общаться с партнерами и тренерским штабом армейцев.

«Потихоньку учу русский язык, уже понимаю базовые вещи, которые помогают мне общаться в команде. Хочется выучить русский, чтобы с помощью него еще лучше выстроить отношения с игроками и тренерским штабом клуба. «Привет», «как дела», «хорошо» и «доброе утро» — вот, что пока запомнил из русского. Есть и другие базовые слова, но пока они не приходят мне на ум», — приводит слова Давилы Sport24.

26-летний чилиец выступает за ЦСКА с августа 2023 года. За московский клуб он провел 10 матчей, забил 2 мяча и отдал 2 результативные передачи.

Источник: https://sport24.ru/football/news-594039-davila-khochetsya-vyuchit-russkiy-chtoby-luchshe-vystroit-otnosheniya-s-igrokami-i-trenerskim-shtabom-tsska
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Виктор Давила
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 14 9 4 1 23-9 31
2
 Зенит 14 9 2 3 29-13 29
3
 ЦСКА 14 6 6 2 26-19 24
4
 Кр. Советов 14 6 4 4 28-20 22
5
 Динамо 14 5 7 2 22-19 22
6
 Спартак 14 6 3 5 19-21 21
7
 Локомотив 14 5 6 3 19-18 21
8
 Пари НН 14 6 2 6 14-14 20
9
 Рубин 14 5 4 5 13-20 19
10
 Факел 14 5 3 6 13-16 18
11
 Ростов 14 4 5 5 22-25 17
12
 Урал 14 4 4 6 14-21 16
13
 Оренбург 14 3 4 7 16-22 13
14
 Ахмат 14 3 3 8 14-19 12
15
 Балтика 14 3 2 9 12-21 11
16
 Сочи 14 3 1 10 16-23 10
Результаты / календарь
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30 тур
11.11 14:00
Кр. Советов – Урал
 - : -
11.11 14:00
Факел – ЦСКА
 - : -
11.11 16:30
Локомотив – Ахмат
 - : -
11.11 19:30
Зенит – Краснодар
 - : -
12.11 14:00
Пари НН – Балтика
 - : -
12.11 16:30
Динамо – Оренбург
 - : -
12.11 19:00
Сочи – Рубин
 - : -
12.11 19:30
Спартак – Ростов
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 11
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 7
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 7
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 5
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 4
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

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Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 11 1 3
Брайан Мансилья

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