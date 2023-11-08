Давила рассказал, что хочет выучить русский язык

Нападающий ЦСКА Виктор Давила рассказал, что начал учить русский язык, чтобы было легче общаться с партнерами и тренерским штабом армейцев.

«Потихоньку учу русский язык, уже понимаю базовые вещи, которые помогают мне общаться в команде. Хочется выучить русский, чтобы с помощью него еще лучше выстроить отношения с игроками и тренерским штабом клуба. «Привет», «как дела», «хорошо» и «доброе утро» — вот, что пока запомнил из русского. Есть и другие базовые слова, но пока они не приходят мне на ум», — приводит слова Давилы Sport24.

26-летний чилиец выступает за ЦСКА с августа 2023 года. За московский клуб он провел 10 матчей, забил 2 мяча и отдал 2 результативные передачи.