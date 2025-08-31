Сперцян — о словах Кордобы про готовность покинуть РПЛ: «Думаю, что он это сказал на эмоциях»

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян отреагировал на слова партнера по команде Джона Кордобы, который заявил, что удаление в матче 7-го тура РПЛ с ЦСКА (1:1) может повлиять на его будущее в клубе.

Судья удалил 32-летнего футболиста на 56-й минуте за грубую игру против защитника армейцев Мойзеса. После матча Кордоба заявил, что зол на арбитров, и после таких инцидентов ему хочется покинуть РПЛ.

— Кордоба сказал, что это удаление может повлиять на его будущее в клубе.

— Думаю, что он это сказал на эмоциях.

— А на вас это как может повлиять?

— Я уже привык. Надеюсь, что это исправится. Нервный матч, иногда судьи допускают это сами. Были пару моментов, где были вопросы. Но я не могу это комментировать. Футболисты тоже ошибаются.

— Вы общались с судей по удалению?

— Да, но он сказал, что его не позвали к монитору.