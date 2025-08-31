Черников: «Хотел бы сделать упор на судейство. Постоянно новые трактовки»

Полузащитник «Краснодара» Александр Черников после матча 7-го тура РПЛ с ЦСКА (1:1) заявил, что ВАР должен быть вмешаться в эпизод с удалением форварда Джона Кордобы.

— Играли в неплохой футбол. Хотел бы сделать упор на судейство. Нужно пересмотреть момент с Кордобой. Как команда реагировала? Считали, что это несправедливо. В моменте с Джоном боковой арбитр мог подсказать. Если он не мог, должен был вмешаться ВАР. Мы поддержали Кордобу, — сказал Черников.

Также хавбек «быков» отметил, что трактовки эпизодов меняются.

— Постоянно новые трактовки. Каждый момент по-разному. Это меня честно удивляет. Мы понимаем как расценить эпизод, но потом трактовка — другая.

— Есть ли такое, что между испаноговорящими градус эмоций выше?

— Они эмоциональные, всегда такие. Могут закуситься в игре. Это нормально.

— Не считаете, что эмоции мешают Кордобе?

— Джон эмоциональный парень, но это проявляется в пределах разумного. Его агрессия часто — плюс.