Челестини о ничьей ЦСКА с «Краснодаром»: «Обе команды отдали все на поле, никто не заслуживал поражения»
Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини прокомментировал ничью ЦСКА с «Краснодаром» (1:1) в матче 7-го тура РПЛ.
— Сегодня в старте вышел Жоао Виктор. Почему он, а не Лукин?
— Это было очень сложное решение, поскольку Лукин играет очень хорошо. Но мы решили, что Жоао для такой игры — походящий вариант: он быстрый и хорошо играет головой. Поэтому поставили его в стартовый состав. Но Лукин играл очень хорошо, особенно в последних матчах.
— Глебов проводит все 90 минут. Насколько он готов функционально? Вы ранее говорили, что он играет до 70-й минуты, а потом устает.
— Это для нас ключевой игрок. У меня нет другого такого, как он. Когда мы играем 11 на 10, когда мало пространства, нужен футболист, способный обыграть один в один, пройти, раскачать. Когда другого футболиста такого профиля нет, я предпочитаю Глебова, пусть даже он устал.
— Сегодня стакан ЦСКА был наполовину полон или наполовину пуст?
— Не знаю. В первом тайме у нас были возможности, но «Краснодар» тоже играл хорошо. Во второй половине при 11 на 10 мы выглядели чуть опустошенными. В таком интенсивном матче мы разошлись миром — обе команды отдали все на поле, и никто не заслуживал поражения.
— У вас многие футболисты разъезжаются в сборные. Будет ли это проблемой, учитывая набранный командой ход?
— Конечно, это немного необычно. Мы набрали темп, и тут разом потеряем на долгий срок стольких игроков. Но мы воспользуемся паузой, чтобы восстановить травмированных. А те, кто играл постоянно, немного отдохнут и будут готовы к следующему матчу. Для тренера всегда очень плохо терять стольких футболистов. Но это гордость для клуба, что мы делегируем стольких игроков в сборные.
ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице РПЛ с 15 очками. «Краснодар» идет на первой строчке с 16 очками.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|9
|6
|3
|0
|14-7
|21
|
2
|Спартак
|9
|6
|1
|2
|16-7
|19
|
3
|Динамо
|9
|6
|1
|2
|14-8
|19
|
4
|ЦСКА
|9
|5
|4
|0
|15-9
|19
|
5
|Зенит
|9
|6
|0
|3
|19-9
|18
|
6
|Динамо Мх
|9
|4
|0
|5
|15-16
|12
|
7
|Рубин
|9
|2
|6
|1
|12-11
|12
|
8
|Балтика
|9
|3
|2
|4
|14-12
|11
|
9
|Крылья Советов
|9
|2
|5
|2
|13-14
|11
|
10
|Ахмат
|9
|2
|4
|3
|13-13
|10
|
11
|Оренбург
|9
|1
|6
|2
|7-10
|9
|
12
|Ростов
|9
|2
|2
|5
|10-17
|8
|
13
|Акрон
|9
|1
|5
|3
|11-18
|8
|
14
|Локомотив
|9
|1
|4
|4
|8-11
|7
|
15
|Родина
|9
|1
|2
|6
|10-22
|5
|
16
|Факел
|9
|0
|3
|6
|6-13
|3
|9.10
|19:30
|Ростов – Акрон
|- : -
|10.10
|13:00
|Оренбург – Динамо Мх
|- : -
|10.10
|15:15
|Факел – Локомотив
|- : -
|10.10
|17:30
|Крылья Советов – Спартак
|- : -
|10.10
|19:30
|Краснодар – Зенит
|- : -
|11.10
|14:00
|Ахмат – Балтика
|- : -
|11.10
|16:30
|ЦСКА – Родина
|- : -
|11.10
|19:30
|Рубин – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|7
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|
|
Гамид Агаларов
Динамо Мх
|5
|П
|
|
Педро
Зенит
|4
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|8
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1