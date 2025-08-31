Челестини о ничьей ЦСКА с «Краснодаром»: «Обе команды отдали все на поле, никто не заслуживал поражения»

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини прокомментировал ничью ЦСКА с «Краснодаром» (1:1) в матче 7-го тура РПЛ.

— Сегодня в старте вышел Жоао Виктор. Почему он, а не Лукин?

— Это было очень сложное решение, поскольку Лукин играет очень хорошо. Но мы решили, что Жоао для такой игры — походящий вариант: он быстрый и хорошо играет головой. Поэтому поставили его в стартовый состав. Но Лукин играл очень хорошо, особенно в последних матчах.

— Глебов проводит все 90 минут. Насколько он готов функционально? Вы ранее говорили, что он играет до 70-й минуты, а потом устает.

— Это для нас ключевой игрок. У меня нет другого такого, как он. Когда мы играем 11 на 10, когда мало пространства, нужен футболист, способный обыграть один в один, пройти, раскачать. Когда другого футболиста такого профиля нет, я предпочитаю Глебова, пусть даже он устал.

— Сегодня стакан ЦСКА был наполовину полон или наполовину пуст?

— Не знаю. В первом тайме у нас были возможности, но «Краснодар» тоже играл хорошо. Во второй половине при 11 на 10 мы выглядели чуть опустошенными. В таком интенсивном матче мы разошлись миром — обе команды отдали все на поле, и никто не заслуживал поражения.

— У вас многие футболисты разъезжаются в сборные. Будет ли это проблемой, учитывая набранный командой ход?

— Конечно, это немного необычно. Мы набрали темп, и тут разом потеряем на долгий срок стольких игроков. Но мы воспользуемся паузой, чтобы восстановить травмированных. А те, кто играл постоянно, немного отдохнут и будут готовы к следующему матчу. Для тренера всегда очень плохо терять стольких футболистов. Но это гордость для клуба, что мы делегируем стольких игроков в сборные.

ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице РПЛ с 15 очками. «Краснодар» идет на первой строчке с 16 очками.