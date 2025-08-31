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Челестини о ничьей ЦСКА с «Краснодаром»: «Обе команды отдали все на поле, никто не заслуживал поражения»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини прокомментировал ничью ЦСКА с «Краснодаром» (1:1) в матче 7-го тура РПЛ.

— Сегодня в старте вышел Жоао Виктор. Почему он, а не Лукин?

— Это было очень сложное решение, поскольку Лукин играет очень хорошо. Но мы решили, что Жоао для такой игры — походящий вариант: он быстрый и хорошо играет головой. Поэтому поставили его в стартовый состав. Но Лукин играл очень хорошо, особенно в последних матчах.

— Глебов проводит все 90 минут. Насколько он готов функционально? Вы ранее говорили, что он играет до 70-й минуты, а потом устает.

— Это для нас ключевой игрок. У меня нет другого такого, как он. Когда мы играем 11 на 10, когда мало пространства, нужен футболист, способный обыграть один в один, пройти, раскачать. Когда другого футболиста такого профиля нет, я предпочитаю Глебова, пусть даже он устал.

— Сегодня стакан ЦСКА был наполовину полон или наполовину пуст?

— Не знаю. В первом тайме у нас были возможности, но «Краснодар» тоже играл хорошо. Во второй половине при 11 на 10 мы выглядели чуть опустошенными. В таком интенсивном матче мы разошлись миром — обе команды отдали все на поле, и никто не заслуживал поражения.

— У вас многие футболисты разъезжаются в сборные. Будет ли это проблемой, учитывая набранный командой ход?

— Конечно, это немного необычно. Мы набрали темп, и тут разом потеряем на долгий срок стольких игроков. Но мы воспользуемся паузой, чтобы восстановить травмированных. А те, кто играл постоянно, немного отдохнут и будут готовы к следующему матчу. Для тренера всегда очень плохо терять стольких футболистов. Но это гордость для клуба, что мы делегируем стольких игроков в сборные.

ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице РПЛ с 15 очками. «Краснодар» идет на первой строчке с 16 очками.

ЦСКА сыграл вничью с &laquo;Краснодаром&raquo; в&nbsp;матче 7-го тура РПЛ.Странное удаление Кордобы, отмененные голы и море гнева в матче за первое место. Битву ЦСКА и «Краснодара» будут обсуждать долго
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Фабио Челестини
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

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Рубин

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ЦСКА

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