ЦСКА — «Акрон»: Глебов увеличил преимущество хозяев

Полузащитник ЦСКА Кирилл Глебов увеличил преимущество своей команды в матче 6-го тура РПЛ против «Акрона» — 2:0.

На 19-й минуте встречи хавбек добил мяч в пустые ворота после того, как голкипер тольяттинцев Виталий Гудиев отбил удар головой от Тамерлана Мусаева.

19-летний Глебов проводит 9-й матч за ЦСКА в сезоне-2025/26, теперь на его счету 4 гола и 1 результативная передача во всех турнирах.