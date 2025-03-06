Экс-хавбек московского «Динамо» Панченко будет играть в медиалиге

По информации «СЭ», полузащитник Кирилл Панченко будет играть в медиалиге за одну из команд в свободное от «Динамо-2» время. Футболист не пропустит ни одну тренировку, теорию или матч московской команды.

Ранее 35-летний россиянин играл за ЦСКА, московское «Динамо», «Томь», «Мордовию», тульский «Арсенал», «Химки» и другие клубы.

На его счету один матч за сборную России в 2016-м.