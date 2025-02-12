Полузащитник «Химок» Капленко считает хавбека «Краснодара» Черникова лучшим опорником РПЛ

Полузащитник «Химок» Кирилл Капленко ответил на вопрос, кого считает лучшим опорным полузащитником РПЛ.

«Саня Черников из «Краснодара». Он красавец! Когда мы еще играли вместе, он мне уже нравился. У него есть качественный пас вперед, он хорошо видит поле, мяч отбирает, как собака, в подкаты стелется. Его игра мне нравится», — цитирует Капленко «РБ Спорт».

25-летний Черников в этом сезоне провел за «Краснодар» 23 матча, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.