Ожегович: «С первой тренировки в «Пари НН» я понял, что Гончаренко — опытный тренер»

Нападающий «Пари НН» Огнен Ожегович, выступающий на правах аренды за «Сакарьяспор», поделился мнением о работе с Виктором Гончаренко.

«С первой тренировки с Гончаренко я понял, что он опытный тренер. У него много знаний в тактических построениях команды. На предсезонке мы очень ударно работали, так что физическое состояние команды на высоком уровне. Надеюсь, «Пари НН» останется в РПЛ, а я еще поработаю с ним в следующем сезоне», — цитирует Ожеговича Metaratings.ru.

Ожегович стал игроком «Пари НН» летом 2024 года. Он провел 19 матчей за нижегородскую команду во всех турнирах, отметившись 2 голами и одной результативной передачей.