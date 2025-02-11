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Ожегович: «С первой тренировки в «Пари НН» я понял, что Гончаренко — опытный тренер»

Алина Савинова

Нападающий «Пари НН» Огнен Ожегович, выступающий на правах аренды за «Сакарьяспор», поделился мнением о работе с Виктором Гончаренко.

«С первой тренировки с Гончаренко я понял, что он опытный тренер. У него много знаний в тактических построениях команды. На предсезонке мы очень ударно работали, так что физическое состояние команды на высоком уровне. Надеюсь, «Пари НН» останется в РПЛ, а я еще поработаю с ним в следующем сезоне», — цитирует Ожеговича Metaratings.ru.

Ожегович стал игроком «Пари НН» летом 2024 года. Он провел 19 матчей за нижегородскую команду во всех турнирах, отметившись 2 голами и одной результативной передачей.

Источник: Metaratings.ru.
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РПЛ
ФК Нижний Новгород
Виктор Гончаренко
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 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
4
 Динамо 8 5 1 2 11-8 16
5
 ЦСКА 8 4 4 0 12-8 16
6
 Динамо Мх 8 4 0 4 14-13 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 8 2 4 2 13-11 10
11
 Ростов 8 2 2 4 10-14 8
12
 Оренбург 8 1 5 2 7-10 8
13
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
14
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
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16.09 18:30 Спартак – Факел 1 : 0
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16.09 20:45 Балтика – Зенит 2 : 3
16.09 20:45 Локомотив – Крылья Советов 1 : 1
17.09 16:15 Оренбург – Краснодар - : -
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