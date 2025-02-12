Камоцци считает, что пока рано оценивать работу «Спартака» на трансферном рынке

Экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци поделился мнением о работе клуба на трансферном рынке.

«Оценивать работу «Спартака» на рынке рано — они, как и «Зенит», тратят внушительные средства. Но я надеюсь, что «Спартак» в итоге добьется успеха», — цитирует Камоцци «РБ Спорт».

Зимой состав команды пополнили вратарь Илья Помазун и нападающие Пабло Солари и Ливай Гарсия.