Гильерме: «Россия — топ-страна, мне все нравится здесь»

Бразильский полузащитник «Химок» Маркос Гильерме ответил на вопрос о возможном получении российского гражданства.

«Малком и Клаудиньо играют в России уже долгое время, а я всего четыре месяца. Если буду играть здесь как они, задумаюсь о получении российского гражданства. Мне бы хотелось сделать это в будущем, но точно не сейчас, слишком мало времени прошло. Россия — топ-страна, мне все нравится здесь, никаких минусов не вижу», — приводит «РБ Спорт» слова Гильерме.

В феврале 2023 года бразильские игроки «Зенита» Малком и Клаудиньо получили российские паспорта.