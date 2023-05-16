Барриос назвал гол Сергеева в ворота «Спартака» самым особенным моментом сезона

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос прокомментировал завоевание пятого чемпионского титула, а также рассказал, какой из трофеев команде дался тяжелее всего.

«Гол Сергеева на последней минуте в ворота «Спартака» — точно самый особенный момент этого сезона. Не могу сказать, какой из пяти титулов дался тяжелее всего, но точно понимаю — этим я буду наслаждаться больше, чем предыдущими. Когда я пришел, то не мог представить, что добьюсь таких успехов с этим замечательным клубом. Вторая звезда на эмблеме. Надо радоваться, отдыхать. Очень надеюсь, что «Зенит» продолжит идти по победной дороге и будет выигрывать каждый год», — приводит слова Барриоса «РБ Спорт».

7 мая в матче 26-го тура чемпионата России «Зенит» обыграл «Спартак» (3:2) и досрочно стал чемпионом страны. Под руководством Сергея Семака петербуржцы пятый раз подряд завоевали золотые медали в РПЛ.