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Сегодня, 21:20

Глушаков — о победе над «Оренбургом»: «Почему без Гогниева? Он же был в раздевалке, давал установку»

Артем Бухаев
Корреспондент
Севастиан Терлецкий
Корреспондент
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Полузащитник «Химок» Денис Глушаков после завершения матча 16-го тура РПЛ против «Оренбурга» (2:0) ответил на вопрос о том, как на команду повлияло отсутствие главного тренера Спартака Гогниева, который наблюдал за игрой с трибуны из-за дисквалификации.

— Теперь легче будет «Химкам»?

— От победы? Это одна из игр. Дальше должно быть больше. Первые мысли после матча? Слава Богу, что взяли три очка.

— Команде проще без Гогниева играть?

— Почему без Гогниева? Он же был в раздевалке, давал установку. Бывают такие случаи и стечения обстоятельств, когда тренера нет на скамейке запасных, но он всегда на связи с тренерским штабом.

— Присутствовали вы на установке?

— У меня травма. Я не знаю, какая была установка на игру.

— Чем сегодняшний матч отличался от остальных при Гогниеве?

— Это вопрос не ко мне, а к тренеру.

— Его отсутсвие на скамейке повлияло?

— Не ко мне вопрос. Сейчас ребята выйдут, спросите у них, как они себя чувствовали.

— Капитанскую повязку сохранил Гогниев?

— Я не разговаривал на эту тему.

Денис Глушаков
Спартак Гогниев
ФК Оренбург
ФК Химки
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 15 12 3 0 44-5 39
2
 Спартак 15 10 2 3 37-16 32
3
 ЦСКА 15 8 5 2 29-15 29
4
 Ростов 15 8 5 2 27-21 29
5
 Динамо 15 7 5 3 30-18 26
6
 Краснодар 15 7 3 5 27-21 24
7
 Ахмат 15 7 2 6 23-23 23
8
 Оренбург 16 7 1 8 28-36 22
9
 Сочи 15 6 3 6 24-31 21
10
 Урал 15 5 2 8 17-26 17
11
 Кр. Советов 15 4 5 6 17-22 17
12
 Н. Новгород 15 3 4 8 18-27 13
13
 Факел 15 1 9 5 18-28 12
14
 Локомотив 15 3 3 9 17-30 12
15
 Химки 16 3 3 10 16-34 12
16
 Торпедо 15 1 3 11 7-26 6
Результаты / календарь
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30 тур
4.11 19:00
Химки – Оренбург
 2 : 0
5.11 14:00
Сочи – Спартак
 - : -
5.11 16:30
Зенит – Ахмат
 - : -
5.11 16:30
Факел – Краснодар
 - : -
5.11 19:00
ЦСКА – Н. Новгород
 - : -
6.11 14:00
Урал – Локомотив
 - : -
6.11 16:30
Торпедо – Кр. Советов
 - : -
6.11 19:00
Ростов – Динамо
 - : -
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ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 12
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 11
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 11
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Арсен Захарян

Арсен Захарян

Динамо

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 14 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Артем Мещанинов

Артем Мещанинов

Сочи

 12 1 2
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