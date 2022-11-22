Глушаков: «Есть тренер с видением футбола, есть руководство клуба. Мы выполняем установку тренера»

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков оценил работу Спартака Гогниева на посту главного тренера команды.

— Если подводить итоги последнего матча для «Химок», есть какой-то просвет?

— Ну, видите, одну игру выиграли. Есть сборы. Есть время. В том году был тоже не очень хороший результат, но команда подготовилась и за весеннюю часть. Только время может показать, какие будут результаты.

— Вы видите, что можете в той системе игры, которую ставит Гогниев?

— Это не ко мне вопрос. Есть тренер с видением футбола, есть руководство клуба. Мы выполняем установку тренера.