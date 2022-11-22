Глушаков ничего не знает о возможной распродаже футболистов «Химок» зимой

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков рассказал о своем состоянии и о возможных изменениях в составе команды.

— Как самочувствие?

— Ничего, потихоньку. Рабочее.

— Вас не пугает, что так часто у вас какие-то микроповреждения?

— Нет, не пугает. Почему должно пугать? Конец сезона. Весь сезон отпахал, отработал. Нормальное самочувствие.

— Хочется лучше всегда, чтобы вообще ничего не появлялось.

— Начало года, весной лучше будет.

— Была информация, что зимой будет распродажа. В том числе, что с вами клуб хочет расстаться.

— Ну я слухи не хочу... Не ко мне вопрос. Ничего про это не знаю.