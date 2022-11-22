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Сегодня, 20:23

Долгов: «Результаты «Химок» в этом году оценю на троечку по пятибальной шкале»

Долгов оценил результаты «Химок» в сезоне-2022/23
Артем Бухаев
Корреспондент
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Нападающий «Химок» Александр Долгов оценил результаты подмосковной команды в сезоне-2022/23.

— Как оценю результаты «Химок» в этом году? На троечку по пятибальной шкале, потому что очки недобрали, 15 матчей не могли выиграть: где-то не везло, где-то плохую игру показывали. Во второй части все наладим, на сборах отработаем. Все будет хорошо.

— В СМИ пишут, что в команде есть разлад, есть недовольные ситуацией, которые готовы уйти.

— Без комментариев.

— Такого нет?

— Не слышал про это, — сказал Долгов.

В РПЛ «Химки» занимают 15-е место, набрав 12 очков в 17 матчах. В Кубке России команда Спартака Гогниева занимает последнее место в группе А (2 очка) и потеряла шансы на выход в плей-офф.

Александр Долгов
ФК Химки
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
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30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
Все результаты / календарь
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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